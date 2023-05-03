Zehra Güneş'in kardeşi İrem Güneş ablasına rakip oldu, hem güzellikte hem de sahada...
Başarılı sporculuğu kadar güzelliğiyle de sık sık gündem olan Vakıfbank Spor Kulübü ve Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş'in kardeşi İrem Güneş sosyal medyada gündem oldu.
Zehra Güneş’in kardeşi İrem Güneş güzelliği ile adeta büyüledi.
1 / 91
13 yaşında profesyonel olarak voleybolla ilgilenmeye başlayan ve Vakıfbank Spor Kulübü'nde yetişen Zehra Güneş’in kardeşi olan İrem Güneş Vakıfbank Spor Kulübü'nde pasör çarprazı pozisyonunda görev alıyor.
2 / 91
2004 doğumlu olan İrem Güneş TVF Spor Lisesi mezunu.
3 / 91
Instagram hesabında 29 bin takipçisi olan İrem Günei sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.
4 / 91