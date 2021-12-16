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  4. Zehra Güneş'in O Ses Türkiye görüntüleri ortaya çıktı

Zehra Güneş'in O Ses Türkiye görüntüleri ortaya çıktı

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın parlayan yıldızı Zehra Güneş, güzelliği ile sık sık gündem oluyor. Başarılı voleybolcunun, yıllar önce O Ses Türkiye'ye konuk olarak katıldığı ortaya çıktı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda dikkatleri üzerine çeken Zehra Güneş, maçlarda sergilediği performansıyla birlikte güzelliğiyle de sık sık gündeme gelmişti.

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Güneş'in, yıllar önce O Ses Türkiye yarışmasına konuk olduğu ortaya çıktı.

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Başarılı voleybolcunun O Ses Türkiye'ye katıldığına dair görüntülerini gören hayranları, şaşkınlığını gizleyemedi.

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Acun Ilıcalı ve jüri üyelerinin dikkatini çeken voleybolcu Zehra Güneş, henüz 17 yaşında olduğunu söyleyince, stüdyoda büyük şaşkınlık yaratmıştı.

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