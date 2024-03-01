Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı
Filenin sultanı Milli voleybolcu Zehra Güneş bu sefer güzelliğiyle değil, mal varlığıyla dudak uçuklattı.
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A Milli Kadın Voleybol takımının hem başarılı hem de güzel oyuncusu Zehra Güneş bu sefer de mal varlığı ile gündemde...
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Hem başarılı performansıyla hem de güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Zehra Güneş'in toplam servetinin 4 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.
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Ülkemiz takımlarından VakıfBank'ta forma giyen yıldız oyuncuyu Avrupa'nın birçok devi istiyor.
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