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Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı

Filenin sultanı Milli voleybolcu Zehra Güneş bu sefer güzelliğiyle değil, mal varlığıyla dudak uçuklattı.

Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı - Resim: 1
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Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı - Resim: 2

A Milli Kadın Voleybol takımının hem başarılı hem de güzel oyuncusu Zehra Güneş bu sefer de mal varlığı ile gündemde...

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Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı - Resim: 3

Hem başarılı performansıyla hem de güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Zehra Güneş'in toplam servetinin 4 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. 

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Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı - Resim: 4

Ülkemiz takımlarından VakıfBank'ta forma giyen yıldız oyuncuyu Avrupa'nın birçok devi istiyor.

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