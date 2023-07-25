Zehra Güneş'in tatil pozlarına yorum yağdı: O yoruma kayıtsız kalamadı

Güneş’in paylaştığı karelerde Beliz Başkır, Buket Gülünbay, Melissa Vargas Abreu ve Tuğçe Erşan da yer aldı. Ebrar Karakurt’un pozlarda yer almaması üzerine Zehra Güneş’in bir takipçisinin “Ebrar’sız olmamış” demesinin üzerine Beliz Başkır da dikkat çeken bir yorum yaptı.