Zehra Güneş'in tatil pozlarına yorum yağdı: O yoruma kayıtsız kalamadı
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş arkadaşları ile birlikte tatil keyfi yaparken o anlarını sosyal medyadan paylaştı.
Milli Takım'daki başarılarıyla ilgi odağı olan güzel voleybolcu Zehra Güneş tatile çıktı. Arkadaşlarıyla tatil pozlarını paylaşan Güneş’in paylaşımına adeta yorum ve beğeni yağdı.
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Güneş’in paylaştığı karelerde Beliz Başkır, Buket Gülünbay, Melissa Vargas Abreu ve Tuğçe Erşan da yer aldı. Ebrar Karakurt’un pozlarda yer almaması üzerine Zehra Güneş’in bir takipçisinin “Ebrar’sız olmamış” demesinin üzerine Beliz Başkır da dikkat çeken bir yorum yaptı.
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BELİZ BAŞKIR'DAN ESPRİLİ YORUM
24 yaşındaki güzel voleybolcunun paylaşımına yorum yapan Başkır “Ebrar niye yok, küs müsünüz?” dedi. Yorumu beğenenler arasında Zehra Güneş de yer aldı.
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Buket Gülübay ise Başkır’ın esprili paylaşımına “Kaç yıllık arkadaşlar fotonun birinde bile yok” yorumunu yaptı.
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