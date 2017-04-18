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  3. 18 Nisan 2017 08:35

Zehra sevgilisiyle yakalandı !

Üniversite eğitimine Londra’da devam eden Zehra Çilingiroğlu, okulu paskalya tatiline girince soluğu İstanbul’da almıştı.

Zehra sevgilisiyle yakalandı !

HT magazin'den Tarkan Abdullaoğlu'nun haberine göre babasının uyarısıyla medyadan uzak durmaya çalışan Çilingiroğlu, cumartesi günü Nişantaşı Nopa’daki bir gündüz partisine sevgilisi Yasin Akkanat’la katıldı.

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Zehra sevgilisiyle yakalandı !

Sarmaş dolaş eğlenen ikilinden Çilingiroğlu, kalabalığa aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu.

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Zehra sevgilisiyle yakalandı !

Zehra Çilingiroğlu ve sevgilisi Yasin Akkanat geçen hafta da Emirgan’da bir kafede görüntülenmişti.

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Zehra sevgilisiyle yakalandı !

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