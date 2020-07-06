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  3. 06 Temmuz 2020 11:28

Alaattin Kadayıfçıoğlu'dan Zehra Çilingiroğlu'na tatil jesti

Genç iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu, yaz tatili için kesenin ağzını açtı. Kadayıfçıoğlu, hem ailesi hem de sevgilisi Zehra Çilingiroğlu'na ayrı ev tuttu.

Alaattin Kadayıfçıoğlu'dan Zehra Çilingiroğlu'na tatil jesti

Yaklaşık bir yıldır Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile flört eden Alaattin Kadayıfçıoğlu, tatil için harekete geçti.

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Alaattin Kadayıfçıoğlu'dan Zehra Çilingiroğlu'na tatil jesti

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; ailesine çok düşkün olan Alaattin Kadayıfçıoğlu, hem sevgilisiyle tatil yapmak için hem de bu süreçte ailesiyle de bir arada olmak için Çeşme’den iki ayrı yazlık ev tutmuş.

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Alaattin Kadayıfçıoğlu'dan Zehra Çilingiroğlu'na tatil jesti

Londra’da üniversite okurken tanışan çift, bir süredir birbirlerinin aileleriyle de görüşüyor.

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Alaattin Kadayıfçıoğlu'dan Zehra Çilingiroğlu'na tatil jesti

Hatta sevgilisinin annesi Ceyda Kadayıfçıoğlu ile iyi anlaşan Çilingiroğlu, doğum gününe katılarak, müstakbel kayınvalidesine pırlanta küpe hediye etmişti.

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