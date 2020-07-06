Alaattin Kadayıfçıoğlu'dan Zehra Çilingiroğlu'na tatil jesti
Genç iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu, yaz tatili için kesenin ağzını açtı. Kadayıfçıoğlu, hem ailesi hem de sevgilisi Zehra Çilingiroğlu'na ayrı ev tuttu.
Yaklaşık bir yıldır Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile flört eden Alaattin Kadayıfçıoğlu, tatil için harekete geçti.
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; ailesine çok düşkün olan Alaattin Kadayıfçıoğlu, hem sevgilisiyle tatil yapmak için hem de bu süreçte ailesiyle de bir arada olmak için Çeşme’den iki ayrı yazlık ev tutmuş.