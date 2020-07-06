Alaattin Kadayıfçıoğlu'dan Zehra Çilingiroğlu'na tatil jesti

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; ailesine çok düşkün olan Alaattin Kadayıfçıoğlu, hem sevgilisiyle tatil yapmak için hem de bu süreçte ailesiyle de bir arada olmak için Çeşme’den iki ayrı yazlık ev tutmuş.

