Zekeriya Beyaz son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybeden Zekeriya Beyaz son yolculuğuna uğurlandı.
Akciğer enfeksiyonu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Zekeriya Beyaz için Esenler Merkez Camii’nde öğle namazı ardından cenaze töreni düzenlendi.
Cenazede Zekeriya Beyaz’ın oğlu Oğuzhan, kızları Edibe, Gökçen, Aysen, Mihriban taziyeleri kabul etti. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı ardından Beyaz için helallik alındı. Zekeriya Beyaz’ın naaşı Topkapı Kozlu Mezarlığı’na defnedildi.
Katıldığı televizyon programlarında yaptığı açıklamalarla bir dönem Türkiye’nin gündeminden düşmeyen Beyaz, “Tavuktan ve balıktan kurban olur”, “50 çift ayakkabı da Kurban niyetine dağıtılabilir", "Başörtüsü farz değil" açıklamalarıyla büyük tepki toplamıştı.
Zekeriya Beyaz’ın tartışmaya neden olan sözlerinden bazıları ise şöyleydi:
"-Şekersiz sakız orucu bozmaz
- Öpüşmek orucu bozmaz
- Cinsel ilişkiyle oruç açılabilir
- Kur’an’ı Kerim’de başörtüsü yok. Bu insanların dileğine bırakılmıştır. Uydurma hadislerle günümüze gelmiştir"