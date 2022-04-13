Zekeriya Beyaz son yolculuğuna uğurlandı

Katıldığı televizyon programlarında yaptığı açıklamalarla bir dönem Türkiye’nin gündeminden düşmeyen Beyaz, “Tavuktan ve balıktan kurban olur”, “50 çift ayakkabı da Kurban niyetine dağıtılabilir", "Başörtüsü farz değil" açıklamalarıyla büyük tepki toplamıştı.