Zeynep Alkan'a teklif yağdı
Bali ve Fas'ta tatil yapan Zeynep Alkan son olarak İstanbul'a gelirken güzel isme dizi ve sinema teklifi yağdı.
Bali ve Fas'ta tatil yapan Zeynep Alkan son olarak İstanbul'a geldi. Ünlü isme dizi ve sinema teklifi yağdı.
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Oyuncu Zeynep Alkan, Hollandalı sevgilisi Wesley Pabis ile Bali’de tatil yapmış, ortak arkadaşlarının düğünü için Fas’a geçmişlerdi.
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Ailesini görmek için İstanbul’a gelen Zeynep Alkan, bu hafta Amsterdam’a gidecekti.
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Ama birçok diziden ve sinema filminden teklif alınca vazgeçti.
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