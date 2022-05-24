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Zeynep Alkan'a teklif yağdı

Bali ve Fas'ta tatil yapan Zeynep Alkan son olarak İstanbul'a gelirken güzel isme dizi ve sinema teklifi yağdı.

Zeynep Alkan'a teklif yağdı - Resim: 1

Bali ve Fas'ta tatil yapan Zeynep Alkan son olarak İstanbul'a geldi. Ünlü isme dizi ve sinema teklifi yağdı.

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Zeynep Alkan'a teklif yağdı - Resim: 2

Oyuncu Zeynep Alkan, Hollandalı sevgilisi Wesley Pabis ile Bali’de tatil yapmış, ortak arkadaşlarının düğünü için Fas’a geçmişlerdi.

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Zeynep Alkan'a teklif yağdı - Resim: 3

Ailesini görmek için İstanbul’a gelen Zeynep Alkan, bu hafta Amsterdam’a gidecekti.

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Zeynep Alkan'a teklif yağdı - Resim: 4

Ama birçok diziden ve sinema filminden teklif alınca vazgeçti.

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