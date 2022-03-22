Zeynep Bastık bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı: ''1987'den beri en sıcak Mart''
Dubai'ye giden ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı.
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, yurtta etkili olan soğuk hava dalgasından kaçıp, soluğu Dubai'de aldı.
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Dubai'nin en sıkıntılı yanının kargalar olduğunu belirten Bastık, dışarıda yemek yemenin güç olduğunu, çünkü kargaların her an yemeklere saldırı düzenleyebileceğini belirtti.
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BİKİNİLİ POZLARINI PAYLAŞTI
Sıcak havayı fırsat bilen Bastık, havuza girmeyi de ihmal etmedi. Bikinili pozlarını paylaşan Bastık, "1987'den beri en sıcak Mart" notunu düştü.
İşte Zeynep Bastık'ın bikinili pozları:
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"BURALAR YANDI BE"
Bastık'ın paylaşımı kısa süre içerisinde 130 binden fazla beğeni aldı. Ünlü şarkıcının takipçileri, "Buralar yandı be", "Ama bu haksızlık biz burada donuyoruz", "Hayat sana güzel" şeklinde yorumlar yaptı.
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