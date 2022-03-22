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  4. Zeynep Bastık bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı: ''1987'den beri en sıcak Mart''

Zeynep Bastık bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı: ''1987'den beri en sıcak Mart''

Dubai'ye giden ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı.

Zeynep Bastık bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı: ''1987'den beri en sıcak Mart'' - Resim: 1

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, yurtta etkili olan soğuk hava dalgasından kaçıp, soluğu Dubai'de aldı. 

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Zeynep Bastık bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı: ''1987'den beri en sıcak Mart'' - Resim: 2

Dubai'nin en sıkıntılı yanının kargalar olduğunu belirten Bastık, dışarıda yemek yemenin güç olduğunu, çünkü kargaların her an yemeklere saldırı düzenleyebileceğini belirtti.

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Zeynep Bastık bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı: ''1987'den beri en sıcak Mart'' - Resim: 3

 BİKİNİLİ POZLARINI PAYLAŞTI

Sıcak havayı fırsat bilen Bastık, havuza girmeyi de ihmal etmedi. Bikinili pozlarını paylaşan Bastık, "1987'den beri en sıcak Mart" notunu düştü. 

İşte Zeynep Bastık'ın bikinili pozları:

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Zeynep Bastık bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı: ''1987'den beri en sıcak Mart'' - Resim: 4

"BURALAR YANDI BE"
Bastık'ın paylaşımı kısa süre içerisinde 130 binden fazla beğeni aldı. Ünlü şarkıcının takipçileri, "Buralar yandı be", "Ama bu haksızlık biz burada donuyoruz", "Hayat sana güzel" şeklinde yorumlar yaptı. 

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