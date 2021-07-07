Zeynep Bastık evleniyor: Bekarlığa veda partisine ünlüler akın etti
Reklamcı Tolga Akış ile nikah masasına oturacak olan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, dün gece yaptıkları bekarlığa veda partisi ile sosyal medyada olay oldu.
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık evleniyor! Reklamcı Tolga Akış ile nikah masasına oturacak olan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, dün Çeşme'de bekarlığa veda partisi düzenledi. Partiye çiftin ünlü arkadaşları akın etti.
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Zeynep Bastık (27), üç yıldır birlikte olduğu sevgilisi Tolga Akış (37) ile bugün evleniyor. Çift, sade bir törenle Çeşme'de hayatlarını birleştirecek. İkili, nikah öncesi dün bekarlığa veda partisi düzenledi.
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Gündüz havuz başındaki eğlence sonrasında Bastık, akşam için göbeği açık göğüs dekolteli beyaz bir elbise giymeyi tercih etti.
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Ünlü şarkıcı Edis de geceye katılanlar arasındaydı. Edis, şarkılarıyla herkesi eğlendirdi.
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