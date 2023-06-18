Zeynep Bastık İstanbul'u terk etti
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ın İstanbul'u terk ettiği ortaya çıktı. Bastık, depremden sonra İzmir'in Urla ilçesine yerleştiğini söyledi.
Şarkıcı Zeynep Bastık, Youtube'da Ali Biçim ve Mesut Can Tomay'ın sunduğu Soba programında samimi açıklamalarda bulundu.
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Son dönemde art arda konser veren ve kazancını artıran güzel popçu İstanbul'u terk edip İzmir Urla'ya yerleştiğini söyledi.
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Ünlü şarkıcı "İstanbul'dan ne ara uzaklaşmak istedin? Burası seni müzikalite olarak doyuran bir şehirdi. Sen İstanbul'u çok seviyordun" sözlerine cevap olarak, "Ben İstanbul'u hala çok seviyorum ama depremden sonra bana bir anksiyete geldi. Apartmanların ve insanların arasında kalmaktan bir klostrofobi bastı. Bir de Urla'yı çok seviyorum, orada çok güzel bir hayat da kurdum kendime" dedi.
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Zeynep Bastık'ın satın aldığı evin 40 milyon TL olduğu konuşulmuştu.
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