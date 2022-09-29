Zeynep Bastık kazancını gayrimenkule yatırdı... Evinin değeri dudak uçuklattı

Geçen temmuz ayında Çeşme'de evlenen Zeynep Bastık bir yıl olmadan boşanma kararı almıştı. Özel hayatı ve yaptığı işlerle gündeme gelen genç şarkıcı şimdi de kazancıyla gündemde.

Konserlerinin yanı sıra Youtube tıklanmaları sayesinde de servet kazanan Zeynep Bastık’ın Urla’daki lüks evi gündem oldu.