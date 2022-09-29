Zeynep Bastık kazancını gayrimenkule yatırdı... Evinin değeri dudak uçuklattı
Son dönemde iç çamaşırlı ev hallerini paylaşarak gündeme gelen Zeynep Bastık'ın evinin değeri olay oldu.
Geçen temmuz ayında Çeşme'de evlenen Zeynep Bastık bir yıl olmadan boşanma kararı almıştı. Özel hayatı ve yaptığı işlerle gündeme gelen genç şarkıcı şimdi de kazancıyla gündemde.
Konserlerinin yanı sıra Youtube tıklanmaları sayesinde de servet kazanan Zeynep Bastık’ın Urla’daki lüks evi gündem oldu.
ZEYNEP BASTIK'IN EVİ GÜNDEMDE
Son dönemde evinden yaptığı iç çamaşırlı pozlarla gündeme gelen Zeynep Bastık kazancını gayrimenkule yatırmış. Konserlerinden 500 bin TL aldığı konuşulan 29 yaşındaki Zeynep Bastık'ın Urla'daki evi ise göz kamaştırdı.
Ünlü mimar Selina Kazazoğlu tarafından dekore edilen geniş arazili ve havuzlu malikanenin her yanı ise sanat eserleriyle bezenmiş durumda.
Bastık'ın doğayla iç içe olan Urla'daki evin değerinin ise 40 milyon TL civarında olduğu konuşuluyor...