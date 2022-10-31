Zeynep Bastık kolejli tarzıyla dikkat çekti
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yılı Türkiye’nin dört bir yanında konserlerle kutlanırken Zeynep Bastık konserinde tarzıyla dikkat çekti.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yılı Türkiye’nin dört bir yanında konserlerle kutlan
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2 saat sahnede kalan şarkıcı, pileli lacivert eteği, gömleği ve kravatıyla kolej öğrencisi tarzındaki kıyafetiyle beğeni aldı.
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Sanatçı gece boyunca bir an olsun yerinde durmadı.
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KAZANCINI GAYRİMENKULE YATIRMIŞ
Geçtiğimiz günlerde Zeynep Bastık'ın Urla'daki lüks evi gündem oldu. Bastık'ın evinin değeri dudak uçuklattı. Kısa sürede boşanmasıyla adından söz ettiren Bastık'ın Urla'daki 40 milyon TL'lik evi gündem oldu.
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