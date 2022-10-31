Zeynep Bastık kolejli tarzıyla dikkat çekti

KAZANCINI GAYRİMENKULE YATIRMIŞ



Geçtiğimiz günlerde Zeynep Bastık'ın Urla'daki lüks evi gündem oldu. Bastık'ın evinin değeri dudak uçuklattı. Kısa sürede boşanmasıyla adından söz ettiren Bastık'ın Urla'daki 40 milyon TL'lik evi gündem oldu.