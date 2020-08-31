Zeynep Bastık nişanlısıyla deniz tatilinde görüntülendi
Başarılı şarkıcı Zeynep Bastık ve nişanlısı Tolga Akış, Çeşme tatilinde görüntülendi. Çift önceki gün Edis’le birlikte sürat teknesiyle denize açıldı.
“Felaket” cover’ıyla gelen şöhretin tadını çıkaran Zeynep Bastık, menajerliğini de yapan nişanlısı Tolga Akış’la tatile çıktı. Çeşme’ye giden çift, geçen cuma günü ilçenin popüler plajlarından birinde görüntülendi. Yanlarında da yeni şarkısı “Nirvana” ile gündemde olan Edis vardı.
Locada sohbet eden üç isim, daha sonra sürat teknesine binerek denize açıldı. Bir ara tekneyi durduran Bastık, cep telefonunu nişanlısına vererek Edis’le fotoğraflarını çekmesini istedi