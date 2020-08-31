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  3. 31 Ağustos 2020 08:44

Zeynep Bastık nişanlısıyla deniz tatilinde görüntülendi

Başarılı şarkıcı Zeynep Bastık ve nişanlısı Tolga Akış, Çeşme tatilinde görüntülendi. Çift önceki gün Edis’le birlikte sürat teknesiyle denize açıldı.

Zeynep Bastık nişanlısıyla deniz tatilinde görüntülendi

“Felaket” cover’ıyla gelen şöhretin tadını çıkaran Zeynep Bastık, menajerliğini de yapan nişanlısı Tolga Akış’la tatile çıktı. Çeşme’ye giden çift, geçen cuma günü ilçenin popüler plajlarından birinde görüntülendi. Yanlarında da yeni şarkısı “Nirvana” ile gündemde olan Edis vardı.

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Zeynep Bastık nişanlısıyla deniz tatilinde görüntülendi

Locada sohbet eden üç isim, daha sonra sürat teknesine binerek denize açıldı. Bir ara tekneyi durduran Bastık, cep telefonunu nişanlısına vererek Edis’le fotoğraflarını çekmesini istedi

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Zeynep Bastık nişanlısıyla deniz tatilinde görüntülendi

Ardından denize giren ekip, bir süre yüzdükten sonra tekneye binip plaja döndü.

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Zeynep Bastık nişanlısıyla deniz tatilinde görüntülendi

Locada sohbet eden üç isim, daha sonra sürat teknesine binerek denize açıldı. Bir ara tekneyi durduran Bastık, cep telefonunu nişanlısına vererek Edis’le fotoğraflarını çekmesini istedi

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