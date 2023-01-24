Zeynep Bastık sahnelere geri döndü

Azerbaycan, konserinin ardından yoğun konser programına devam edecek olan Zeynep Bastık'ın ilginç sahne tarzı da dikkat çekti. Şarkıcının tarzını gören bazı sosyal medya kullanıcıları "Ev hali daha şıktı", "Ev hali daha iyi" yorumları yaptı.