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Zeynep Bastık sahnelere geri döndü

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, omurga kemiğinin kırılması nedeniyle ara verdiği sahnelere hızlı bir giriş yaptı.

Zeynep Bastık sahnelere geri döndü - Resim: 1

Merdivenden düşüp omurga kemiğini kıran şarkıcı Zeynep Bastık, sahnelere dönüş yaptı. Bastık, Azerbaycan'da Bakü Kongre Merkezi'nde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

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Zeynep Bastık sahnelere geri döndü - Resim: 2

Zeynep Bastık, iki saat süren performansında resmen yerinde duramadı. 1 ay boyunca evden dışarı çıkmayan Bastık'ın sahnede zıplayarak dans etmesi dikkatlerden kaçmadı.

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Zeynep Bastık sahnelere geri döndü - Resim: 3

Azerbaycan, konserinin ardından yoğun konser programına devam edecek olan Zeynep Bastık'ın ilginç sahne tarzı da dikkat çekti. Şarkıcının tarzını gören bazı sosyal medya kullanıcıları "Ev hali daha şıktı", "Ev hali daha iyi" yorumları yaptı.

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Zeynep Bastık sahnelere geri döndü - Resim: 4

Bastık enerjisiyle ve tarzıyla genel olarak hayranlarından tam not aldı.

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