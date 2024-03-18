Zeynep Bastık Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi
Şarkıcı Zeynep Bastık'ın geçtiğimiz günlerde çıkan Mabel Matiz imzalı yeni şarkısı 'Lan', dünyaca ünlü yıldızlara ait şarkıların listelendiği Spotify Global 50'ye giren ilk Türkçe şarkı oldu.
Zeynep Bastık'ın Mabel Matiz imzalı yeni şarkısı 'Lan', 8 Mart 2024'te müzikseverlerle buluşmuştu.
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Şarkı, kısa sürede Spotify, YouTube ve Apple Music listelerinde zirveyi görerek, milyonlarca kez dinlendi.
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Şarkı; dünyada en çok dinlenen şarkılarının listelendiği Spotify Global Top 50 listesine giren ilk Türkçe şarkı oldu.
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The Weekend, Maluma gibi dünyaca ünlü şarkıcıların hemen arkasında yer alan Zeynep Bastık'ın yeni şarkısı 'Lan', an itibarıyla dünyanın en çok dinlenen 45'inci şarkısı.
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