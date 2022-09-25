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  4. Zeynep Bastık yatak odasında iç çamaşırlı pozunu paylaştı

Zeynep Bastık yatak odasında iç çamaşırlı pozunu paylaştı

Yaptığı şarkılar ve danslarıyla takipçilerinden tam not alan Zeynep Bastık sosyal medyadan ev halini paylaştı.

Zeynep Bastık yatak odasında iç çamaşırlı pozunu paylaştı - Resim: 1

Yaptığı şarkılar ve danslarıyla her zaman gündem olan Zeynep Bastık, son dönemde iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor.  

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Zeynep Bastık yatak odasında iç çamaşırlı pozunu paylaştı - Resim: 2

Bastık son olarak iç çamaşırlı pozunu paylaştı. 

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Zeynep Bastık yatak odasında iç çamaşırlı pozunu paylaştı - Resim: 3

Takipçilerinin bir kısmı Zeynep'i tatlı bulurken, diğer kısmı seksi buldu.

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Zeynep Bastık yatak odasında iç çamaşırlı pozunu paylaştı - Resim: 4

Zeynep Bastık, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündeme geliyor.  

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