Zeynep Bastık'a konserde taciz: ''Ben kedi değilim, bana bunu yapamazsın''
Yaz boyunca bir yandan konserleri diğer yandan da yaptığı yaz tatili kaçamaklarıyla gündemden düşmeyen güzel şarkıcı Zeynep Bastık konserinde yüzüne lazer tutan seyirciye çok sert bir tepki verdi.
Bir süre önce sosyal medyada "Yaşayan En Seksi Türk Kadını" seçilen ardından da "2025 Kayısı Güzeli" seçildiğini duyuran Türk pop müziğinin genç ve güzel ismi Zeynep Bastık konserinde bir seyircisine verdiği sert tepkiyle gündemde.
Hem güzelliği hem de çok özel sesi ile gönüllere taht kuran güzel şarkıcı Zeynep Bastık sahnedeyken "O lazeri kim tutuyorsa kendisine bir bakış atmak istiyorum, bir daha tekrarlanmamasını rica ediyorum. Hep böyle kibar değilim. Ben bir kedi değilim ve bana lazer tutamazsın. Bu bir sevgi göstergesi değil. Yanlış mıyım?” diyerek kızdı.
Bastık "Yanlış mıyım?" diye sorunca konsere gelenler alkışladı. Şarkıcı ise "Halk yanımda çok teşekkürler" dedi.
Şimdilerde eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü ile aşk yaşayan ve evlilik hazırlıkları yaptığı bilinen Zeynep Bastık bir süre önce "Yaşayan en seksi Türk kadını" seçilmişti.