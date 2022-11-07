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Zeynep Bastık'ın mini şortlu pozu olay oldu

Yaptığı şarkılar ve paylaştığı pozlarıyla her zaman gündem olan güzel şarkıcı Zeynep Bastıki mini şortlu pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Zeynep Bastık'ın mini şortlu pozu olay oldu - Resim: 1

Son dönemin öne çıkan isimlerinden şarkıcı Zeynep Bastık hem kazancı hem de özel hayatıyla gündeme geliyor.  

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Zeynep Bastık'ın mini şortlu pozu olay oldu - Resim: 2

Boşandıktan sonra verdiği iç çamaşırlı pozlarla dikkat çeken genç şarkıcı renkli mini şortuyla koltukta poz verdi.  

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Zeynep Bastık'ın mini şortlu pozu olay oldu - Resim: 3

Zeynep Bastık, Tolga Akış ile kısa sürede boşanmasıyla adından söz ettirmişti.

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Zeynep Bastık'ın mini şortlu pozu olay oldu - Resim: 4

Bastık'ın, bir aydır yurt dışında fotoğrafçılık yapan Seren Dal ile birlikte olduğu iddia edilmişti.  

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