Zeynep Bastık'ın mini şortlu pozu olay oldu
Yaptığı şarkılar ve paylaştığı pozlarıyla her zaman gündem olan güzel şarkıcı Zeynep Bastıki mini şortlu pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu.
Son dönemin öne çıkan isimlerinden şarkıcı Zeynep Bastık hem kazancı hem de özel hayatıyla gündeme geliyor.
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Boşandıktan sonra verdiği iç çamaşırlı pozlarla dikkat çeken genç şarkıcı renkli mini şortuyla koltukta poz verdi.
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Zeynep Bastık, Tolga Akış ile kısa sürede boşanmasıyla adından söz ettirmişti.
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Bastık'ın, bir aydır yurt dışında fotoğrafçılık yapan Seren Dal ile birlikte olduğu iddia edilmişti.
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