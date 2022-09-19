Zeynep Bastık'tan boşanma itirafı

"Ara" şarkısını hayranlarıyla buluşturan Bastık, "Şarkının iddialı olduğuna emindik ama bu kadar büyük ilgiyi beklemiyorduk." dedi. Bastık, şarkıyla birlikte dansının da fenomen olması hakkında ise, "Yapılması kolay bir dans belirleyerek herkesin bu dansa aşina olmasını istedik." ifadelerini kullandı.