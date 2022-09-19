Zeynep Bastık'tan boşanma itirafı
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Tolga Akış ile evliliğinin neden bittiğini ilk kez açıkladı.
Zeynep Bastık, kariyeri ve özel hayatıyla ilgili Show TV'den Ömür Sabuncuoğlu'na samimi açıklamalarda bulundu.
"Ara" şarkısını hayranlarıyla buluşturan Bastık, "Şarkının iddialı olduğuna emindik ama bu kadar büyük ilgiyi beklemiyorduk." dedi. Bastık, şarkıyla birlikte dansının da fenomen olması hakkında ise, "Yapılması kolay bir dans belirleyerek herkesin bu dansa aşina olmasını istedik." ifadelerini kullandı.
"NE YAPARSAN YAP, ELEŞTİREN BİR KİTLE VAR"
Kariyerinin ilk döneminde yaptığı cover çalışmalar nedeniyle eleştiri almasına değinen ünlü şarkıcı, "İlk başlarda bu tarz eleştiriler üzdü, yalan söyleyemeyeceğim ama bunu yönetmeyi öğrendim. Ne yaparsan yap eleştiren bir kitle var. Ama onları takmamayı öğrendim." diye konuştu.
"ESTETİĞİM YOK"
Estetik operasyon yaptırmadığını söyleyen Zeynep Bastık, "Estetiğim yok ama karşı değilim. Estetikle ilgili bir derdim yok ama yaptırmadım. İleride yaptırabilirim" dedi.