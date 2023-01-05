Zeynep Bastık'tan ''yatak odası'' pozu
Geçtiğimiz günlerde omurga kemiğini kıran ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, yatak odasında iç çamaşırıyla verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.
Geçtiğimiz sene Tolga Akış ile evliliğini bitirmesiyle günlerce konuşulan Zeynep Bastık, 2022'nin son günlerde evinde merdivenlerden düşerek iki omurga kemiğini kırdı.
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Sahneye çıkması yasaklandığı için haftalardır evde olan şarkıcı, sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.
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2023 yılının ocak ayı ortasına kadar sahne alamayacak olan Bastık, 2,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık iç çamaşırlı pozlarını paylaşıyor.
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Şarkıcı son olarak yatağında siyah iç çamaşırıyla verdiği pozunu yayınlayarak gün içinde yaptığı işleri şu şekilde sıraladı: "Terapiye girdim. Üstüne scans Emdr aldım.
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