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Zeynep Bastık'tan ''yatak odası'' pozu

Geçtiğimiz günlerde omurga kemiğini kıran ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, yatak odasında iç çamaşırıyla verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

Zeynep Bastık'tan ''yatak odası'' pozu - Resim: 1

Geçtiğimiz sene Tolga Akış ile evliliğini bitirmesiyle günlerce konuşulan Zeynep Bastık, 2022'nin son günlerde evinde merdivenlerden düşerek iki omurga kemiğini kırdı.

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Zeynep Bastık'tan ''yatak odası'' pozu - Resim: 2

Sahneye çıkması yasaklandığı için haftalardır evde olan şarkıcı, sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

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Zeynep Bastık'tan ''yatak odası'' pozu - Resim: 3

2023 yılının ocak ayı ortasına kadar sahne alamayacak olan Bastık, 2,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık iç çamaşırlı pozlarını paylaşıyor.

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Zeynep Bastık'tan ''yatak odası'' pozu - Resim: 4

Şarkıcı son olarak yatağında siyah iç çamaşırıyla verdiği pozunu yayınlayarak gün içinde yaptığı işleri şu şekilde sıraladı: "Terapiye girdim. Üstüne scans Emdr aldım.

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