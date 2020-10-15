Zeynep Çamcı'nın esprili Rihanna paylaşımı sosyal medyayı yıktı geçti
Oyuncu Zeynep Çamcı, sosyal medyada esprili bir Rihanna paylaşımında bulundu. Önlüklü çocukluk fotoğrafını Rihanna'nın photoshoplu karesiyle paylaşan Çamcı, takipçilerini güldürdü. Bir de güldüren bir mesaj yazarak sosyal medyayı yıktı geçti.
Uzaktan eğitimle ilgili esprili paylaşımlarda kullanılan önlüklü Rihanna fotoğrafını alan Zeynep Çamcı, bir de güldüren bir mesaj yazarak sosyal medyada paylaştı.
Güzel oyuncu, kendisinin ilkokul yıllarında çekilen bir pozunu da ekleyip " Örtmenim böğün canlı ders var mi?" diye paylaşılan Rihanna'lı fotoğrafın önlüğü benim önlük. Biri bi' gece önceden ütülenmiş önlüğümü alıp Rihanna'ya giydirivermiş,
kuzenim fark etmiş. Benim anam Rihanna giysin diye ütülemedi o önlüğü, canım anam. Çok güzel olmuş" mesajıyla birlikte paylaştı.