Zeynep Demirel'den Volkan Demirel'e ağlatan kutlama
Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel, 40'ıncı yaşına girdi. Zeynep Sever Demirel, 2010 yılında nikah masasına oturduğu ve iki çocuğunun babası olan eşi için duygusal bir mesaj yayınladı.
Denizde öpüştükleri bir fotorğafı paylaşan 2009 Belçika Güzeli, duygularını şu cümlelerle ifade etti: "Klasik bir aşk hikayesi değildi, kimse çarpışmadı, düşen kitaplarımı toplamadın..."
"Bir arkadaş ortamında ilk görüş, sosyal medyadan ekleme (aslında tam bir modern zaman aşk hikayesi sayılabilir bu noktada) uzun süre konuşmama, yaklaşık bir yıl sonra benim 18'den 19'a girdiğim günün bir gün öncesinde ilk buluşma… Şarkıda diyor ya "beraber yürüdük biz bu yollarda" diye, biz beraber "büyüdük" bu yollarda."
"Yaşayan bilir uzun mesafe ilişkisini, az çektirmedik birbirimize be hey gidi hey. Evleniyorum dediğim zaman Belçikalı arkadaşlarımın yüzündeki şaşkınlığı dün gibi hatırlarım… Ama vıcık vıcık aşk böcekleri olmadık biz hiç. "
"Sen bana evlilik yıl dönümlerimizi unutuyorum diye söylenirsin ben de hiç romantik değilsin diye sana. Sürekli didişiyoruz mesela. Aynı anda nasıl oluyor bilmiyorum fakat hayatımda beni en sinir eden ama çocuklarımdan sonra en sevdiğim insan kişisisin sen."