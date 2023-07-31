Zeynep Sever Demirel genç mankenlere taş çıkardı

Zeynep Sever geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir açıklamada sporu sevmediğini ama bu disiplini edindiğini şöyle ifade etmişti:

"Dünyada spor yapmaktan benim kadar nefret eden başka biri var mıdır, bilmiyorum. Karantinada kendimi spora adadım. İki ayda inanılmaz bir disiplin oturttum. Resmen salgın öncesi ve sonrası iki farklı Zeynep var artık. Her gün 1.5 saat spor yapıyorum."