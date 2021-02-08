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  3. 08 Şubat 2021 12:10

Zeynep Tokuş kızı ile esnekliğini gözler önüne serdi!

Yoga eğitmenliğine başlayan Zeynep Tokuş, bu yolda harcadığı çabayı takipçileriyle paylaşıyor. Tokuş, son olarak kızı ile birlikte esnekliğini gözler önüne serdiği pozları "Minnettarım" notuyla yayınladı.

Zeynep Tokuş kızı ile esnekliğini gözler önüne serdi!

1998 yılında katıldığı güzellik yarışmasında tanındıktan sonra oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile boy gösterdiği 'Deli Yürek' dizisiyle ünlenen Zeynep Tokuş, artık ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürdürüyor.

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Zeynep Tokuş kızı ile esnekliğini gözler önüne serdi!

2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendikten sonra televizyon dünyasına veda eden Tokuş, kariyerine yoga eğitmeni olarak devam ediyor.

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Zeynep Tokuş kızı ile esnekliğini gözler önüne serdi!

Egzersiz yaptığı anları sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan Tokuş, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Zeynep Tokuş kızı ile esnekliğini gözler önüne serdi!

"MİNNETTARIM"
Bu kez kızı Ayşe ile yoga yaptığı anları yayınlayan oyuncu, fotoğraflarına, "Ah, ne eğlendik. Tutku duyduğum şeyi kızımla paylaşabildiğim için minnettarım. Haydi, siz de bir şeyler denerseniz kızımla görebilmemiz için etiketlemeyi unutmayın..." notunu düştü.

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