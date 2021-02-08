Zeynep Tokuş kızı ile esnekliğini gözler önüne serdi!

"MİNNETTARIM"

Bu kez kızı Ayşe ile yoga yaptığı anları yayınlayan oyuncu, fotoğraflarına, "Ah, ne eğlendik. Tutku duyduğum şeyi kızımla paylaşabildiğim için minnettarım. Haydi, siz de bir şeyler denerseniz kızımla görebilmemiz için etiketlemeyi unutmayın..." notunu düştü.