Zeynep Tokuş kızı ile esnekliğini gözler önüne serdi!
Yoga eğitmenliğine başlayan Zeynep Tokuş, bu yolda harcadığı çabayı takipçileriyle paylaşıyor. Tokuş, son olarak kızı ile birlikte esnekliğini gözler önüne serdiği pozları "Minnettarım" notuyla yayınladı.
1998 yılında katıldığı güzellik yarışmasında tanındıktan sonra oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile boy gösterdiği 'Deli Yürek' dizisiyle ünlenen Zeynep Tokuş, artık ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürdürüyor.
2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendikten sonra televizyon dünyasına veda eden Tokuş, kariyerine yoga eğitmeni olarak devam ediyor.
Egzersiz yaptığı anları sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan Tokuş, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.