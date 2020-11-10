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  3. 10 Kasım 2020 12:15

Zimbabveli milyoner lüks aracıyla kaza yaptı: 4 ölü

Zimbabveli milyoner ve fenomen Genius Kadungure (36) lüks aracıyla yaptığı kazada yaşamını yitirdi. Kadungure’nin aracında başka bir fenomen olan Michelle Amuli (26), ülkesinde dolandırıcılıktan aranan Malavi vatandaşı Limumba Karim ve Mozambik vatandaşı Elisha adlı bir kadının bulunduğu belirtildi.

Zimbabveli milyoner lüks aracıyla kaza yaptı: 4 ölü

Kaza, Zimbabve’nin doğusunda Domboshawa bölgesinde dün meydan geldi. 

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Zimbabveli milyoner lüks aracıyla kaza yaptı: 4 ölü

Yaşadığı villadan lük aracına binen Genius Kadungure, doğum gününü kutlamak için geceyi arkadaşlarıyla dışarıda geçirmek üzere yola çıktı. 

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Zimbabveli milyoner lüks aracıyla kaza yaptı: 4 ölü

Kadungure’nin yönettiği aracın, başka bir araçla kafa kafaya çarpıştığı, ardından bir ağaca çarparak alev aldığı belirtildi. 

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Zimbabveli milyoner lüks aracıyla kaza yaptı: 4 ölü

Kadungure ve yanındaki 3 yolcunun yanan araçta mahsur kaldıkları ve kaza sonucu yaşamını yitirdikleri duyuruldu. Kadungure’nin aracında fenomen olan Michelle Amuli, ülkesinde dolandırıcılıktan aranan Malavi vatandaşı Limumba Karim ve Mozambik vatandaşı Elisha adlı bir kadının bulunduğu belirtildi.

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