Zimbabveli milyoner lüks aracıyla kaza yaptı: 4 ölü

Kadungure ve yanındaki 3 yolcunun yanan araçta mahsur kaldıkları ve kaza sonucu yaşamını yitirdikleri duyuruldu. Kadungure’nin aracında fenomen olan Michelle Amuli, ülkesinde dolandırıcılıktan aranan Malavi vatandaşı Limumba Karim ve Mozambik vatandaşı Elisha adlı bir kadının bulunduğu belirtildi.