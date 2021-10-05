Ziynet Sali: Biz yaz bitti demeden yaz bitmez!
2019 yılında gitarist sevgilisi Erkan Erzurumlu ile dünyaevine giren ünlü şarkıcı Ziynet Sali, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.
2019 yılında gitarist sevgilisi Erkan Erzurumlu ile dünyaevine giren ünlü şarkıcı Ziynet Sali, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.
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TATİLE DEVAM
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tatil yapan Ziynet Sali, şimdilerde güneşin ve denizin keyfini çıkarmaya devam ediyor.
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Beyaz mayosu ile objektif karşısına geçen Ziynet Sali, deniz kenarında verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü şarkıcı fotoğrafının altına, "Biz yaz bitti demeden yaz bitmez" notunu düştü.
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EŞİYLE DE PAYLAŞIM YAPTI
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren 46 yaşındaki şarkıcı, eşi Erkan Erzurumlu ile olan karesini de hayranlarıyla paylaştı. Sali'nin fotoğrafları, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.
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