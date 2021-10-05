Ziynet Sali: Biz yaz bitti demeden yaz bitmez!

EŞİYLE DE PAYLAŞIM YAPTI



Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren 46 yaşındaki şarkıcı, eşi Erkan Erzurumlu ile olan karesini de hayranlarıyla paylaştı. Sali'nin fotoğrafları, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.