Zor günler geçiren oryantal Didem cipini satışa çıkardı
Oryantal Didem olarak tanınan Didem Kınalı, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Kira ve faturalarını ödeyemediğini belirten Kınalı'nın, lüks cipini 485 bin TL'ye satışa çıkardığı öğrenildi.
Daha önce yaptığı bir röportajda, kira ve elektrik faturalarını ödeyemediğini ve yardım için e-devlet başvurusu yaptığını açıklayan oryantal Didem Kınalı, henüz çalışamadığını ve bu nedenle cipini satışa çıkardığını açıkladı.
Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre Didem, ekonomik sıkıntılar yaşadığı için cipini satmak istediğini ve bir oto galerisine bıraktığını söyledi. Kınalı'nın ünlü bir galerinin internet sitesinde 2012 model Land Rover cipin 485 bin TL'ye satışa çıkarıldığı öğrenildi.
Oryantal Didem Kınalı, daha önceki pandemi nedeniyle işsizlikten yakınmış ve "Dans okulumu kapattım. Hiçbir gelirim yok, zor durumdayım. Bir yıldır çalışıyorum. Faturalarımı menajerim ödedi, borcum da çoğaldı" diye açıklamada bulunmuştu.
Oryantal Didem, İbrahim Tatlıses'in bir döneme damga vuran programı 'İbo Show'da ettiği danslarla adından söz ettirmişti.