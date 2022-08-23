Zor günleri geride bırakan Gülçin Ergül tatil pozunu paylaştı

Aralık ayında meydana gelen kaza sonrası yaşadıklarını anlatırken, hayatta olabilecek en kötü şeyi yaşadığını söyleyen Ergül, “İşlerim için İstanbul’a gidiyorduk. Erdal bana eşlik ediyordu. Kazadan kısa süre önce bana çok güzel şeyler söylemişti. Hep onları düşünüyordum. O kadar mutluydum ki arabada şarkı söylüyordum. Her şey üç saniyede oldu bitti. Fiziksel olarak yaşıyorum evet ama hayat arkadaşımı, aşkımı, meleğimi, diğer yarımı kaybettim” diye konuşmuştu.