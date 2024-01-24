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Zuhal Topal kış günü yaz tatili pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu

2008 yılında dünyaevine girdiği Korhan Saygıner ile mutlu bir evlilik sürdüren Zuhal Topal tatil pozlarıyla ve fit haliyle dikkat çekti.

Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Zuhal Topal kış günü yaz tatili pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu - Resim: 1

Rol aldığı yapımlar ve sunduğu programlarla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Zuhal Topal ailesiyle tatile çıktı.

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Zuhal Topal kış günü yaz tatili pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu - Resim: 2

Eşi ve kızıyla Zanzibar'a giden Zuhal Topal tatilden karelerini sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı.

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Zuhal Topal kış günü yaz tatili pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu - Resim: 3

Bikinili pozlarıyla dikkat çeken Zuhal Topal'ın yerli halka pozları sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Zuhal Topal kış günü yaz tatili pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu - Resim: 4

Ünlü ismin pozları kısa sürede beğeni ve yorum aldı.

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