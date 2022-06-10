Zuhal Topal kusursuz fiziği ile genç kızlara taş çıkarttı
İzdivaç programlarının ardından yemek programları sunmaya başlayan Zuhal Topal, fit görünümü ile dikkat çekiyor.
Zuhal Topal geçtiğimiz günlerde spor salonundan verdiği mini şortlu pozuyla magazin gündeminde yer almıştı. Düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkaran Topal, bakın sosyal medya hesabından hangi pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuluyor...
Eski oyuncu Zuhal Topal, izdivaç programlarının ardından şimdi de yemek programı sunuculuğunu üstleniyor. Kariyerinde emin adımlarla ilerlemeye devam eden Topal, son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla göze çarpıyor.
Fiziğine övgü yağdı!
Taksim meydanında boydan verdiği pozunu paylaşan Topal'ın fiziğine övgü yağdı.Topal, bir takipçisinin, "Genç kızlara taş çıkartırsınız" yorumunu sabitledi.
Ünlü isim Topal, yaklaşık 14 yıllık eşi Korhan Saygıner ile aşk dolu evliliğine devam ediyor.
Ünlü sunucu çocukları ve eşiyle sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.