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Zuhal Topal kusursuz fiziği ile genç kızlara taş çıkarttı

İzdivaç programlarının ardından yemek programları sunmaya başlayan Zuhal Topal, fit görünümü ile dikkat çekiyor.

Zuhal Topal kusursuz fiziği ile genç kızlara taş çıkarttı - Resim: 1

Zuhal Topal geçtiğimiz günlerde spor salonundan verdiği mini şortlu pozuyla magazin gündeminde yer almıştı. Düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkaran Topal, bakın sosyal medya hesabından hangi pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuluyor...

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Zuhal Topal kusursuz fiziği ile genç kızlara taş çıkarttı - Resim: 2

Eski oyuncu Zuhal Topal, izdivaç programlarının ardından şimdi de yemek programı sunuculuğunu üstleniyor. Kariyerinde emin adımlarla ilerlemeye devam eden Topal, son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla göze çarpıyor.

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Zuhal Topal kusursuz fiziği ile genç kızlara taş çıkarttı - Resim: 3

Fiziğine övgü yağdı!

Taksim meydanında boydan verdiği pozunu paylaşan Topal'ın fiziğine övgü yağdı.Topal, bir takipçisinin, "Genç kızlara taş çıkartırsınız" yorumunu sabitledi.

Ünlü isim Topal, yaklaşık 14 yıllık eşi Korhan Saygıner ile aşk dolu evliliğine devam ediyor.

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Zuhal Topal kusursuz fiziği ile genç kızlara taş çıkarttı - Resim: 4

Ünlü sunucu çocukları ve eşiyle sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

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