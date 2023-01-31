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  4. Zuhal Topal Maldiv pozlarıyla kış günü yazı getirdi

Zuhal Topal Maldiv pozlarıyla kış günü yazı getirdi

Ekranların sevilen yüzü Zuhal Topal ailesi ve arkadaşıyla çıktığı tatilden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. Güzel sunucunun bikinili pozları beğeni yağmuruna tutuldu.

Zuhal Topal Maldiv pozlarıyla kış günü yazı getirdi - Resim: 1

Yemekteyiz programının sunuculuğunu yapan Zuhal Topal kısa bir kaçamak yaptı.

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Zuhal Topal Maldiv pozlarıyla kış günü yazı getirdi - Resim: 2

Kısa kaçamağından pozlarını paylaşan Topal'a yorum da yaptı. Topal'ın beyaz bikinili pozlarına "Gençlere taş çıkarıyorsun" yorumları geldi.

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Zuhal Topal Maldiv pozlarıyla kış günü yazı getirdi - Resim: 3

Güzel sunucuya bazı takipçiler ise "Bikini bebek bezi gibi" yorumları yaptı.

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Zuhal Topal Maldiv pozlarıyla kış günü yazı getirdi - Resim: 4
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