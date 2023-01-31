Zuhal Topal Maldiv pozlarıyla kış günü yazı getirdi
Ekranların sevilen yüzü Zuhal Topal ailesi ve arkadaşıyla çıktığı tatilden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. Güzel sunucunun bikinili pozları beğeni yağmuruna tutuldu.
Yemekteyiz programının sunuculuğunu yapan Zuhal Topal kısa bir kaçamak yaptı.
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Kısa kaçamağından pozlarını paylaşan Topal'a yorum da yaptı. Topal'ın beyaz bikinili pozlarına "Gençlere taş çıkarıyorsun" yorumları geldi.
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Güzel sunucuya bazı takipçiler ise "Bikini bebek bezi gibi" yorumları yaptı.
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