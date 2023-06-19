0 km fiyatlarını sollayan 2. el araç fiyatlarında yeni zam dalgası geliyor!
Son zamanlarda yaşanan döviz kurundaki artış sıfır kilometre araç fiyatlarına zam olarak yansırken, ikinci el otomobil piyasasında da bu yönde bir hareketlilik başladı.
Döviz kurundaki artış ile enflasyona bağlı olarak yatırım aracı görevini korumaya devam eden ikinci el otomobilde sular durulmuyor.
Özellikle son günlerde meydana gelen kurdaki hızlı yükseliş, anında sıfır araç etiketlerinde kendini gösterdi.
Bayrama kadar ikinci el araçlarda fiyat artışının net bir şekilde gözlemleneceğini söyleyen Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, “Döviz kurundaki değişime bağlı olarak sıfır otomobillere yüzde 7 ile 12 arasında bir zam geldi. İkinci el araç piyasasında da bunun bir karşılığının olacağını öngörüyoruz. Kurdaki bu artışa bir de Kurban Bayramı’nın gelişi, yaz aylarına giriş, kiralama sezonunun açılması ve araç tedarikinde yaşanan krizler de eklenince ikinci el araç fiyatlarında bayrama kadar yüzde 4 ile yüzde 6 oranında artış bekliyoruz.” dedi.
Sıfır kilometre araç fiyatlarına yüzde 7 ile yüzde 12 bandında zam gelirken bu artışın ikinci el piyasasını da etkilemeye başladığını belirten Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, “Haziran ayının son haftasına kadar ikinci el araçlarda yüzde 4 ile yüzde 6 bandında bir artış bekliyoruz. Kurdaki bu artış, otomobilin yatırım aracına dönüşmesine hizmet ediyor. Böyle devam ederse, ticaret hızlanır, ikinci el otomobil sayısı da doğal olarak artar.” şeklinde konuştu.