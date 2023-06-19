0 km fiyatlarını sollayan 2. el araç fiyatlarında yeni zam dalgası geliyor!

Bayrama kadar ikinci el araçlarda fiyat artışının net bir şekilde gözlemleneceğini söyleyen Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, “Döviz kurundaki değişime bağlı olarak sıfır otomobillere yüzde 7 ile 12 arasında bir zam geldi. İkinci el araç piyasasında da bunun bir karşılığının olacağını öngörüyoruz. Kurdaki bu artışa bir de Kurban Bayramı’nın gelişi, yaz aylarına giriş, kiralama sezonunun açılması ve araç tedarikinde yaşanan krizler de eklenince ikinci el araç fiyatlarında bayrama kadar yüzde 4 ile yüzde 6 oranında artış bekliyoruz.” dedi.