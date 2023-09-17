1 milyon TL altında sadece bu 8 araç kaldı
Türkiye'de akıl almaz rakamlara ulaşan sıfır km otomobillerde 1 Milyon TL bandı altında artık sadece 8 otomobil kaldı...
Pandemi sürecinde başlayan ve dövizin Türk Lirası karşısında rekor üstüne rekor kırmasıyla uçuşa geçen ve artık neredeyse hayal olan sıfır km otomobillerde Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobillerin sayısında düşüş sürüyor.
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İşte Türkiye'de 1 milyon TL altında satılan en ucuz otomobiller...
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FORD Yeni Fiesta Style Hatchback 1.1L Ti-VCT 75 PS 5 İleri Manuel Benzin - Mayıs fiyatı: 694.100 TL Haziran fiyatı: 858.400 TL Temmuz fiyatı: 987.300 TL Eylül fiyatı: 924.700 TL
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DACİA YENİ SANDERO Essential Tce 90 bg CVT - 2023 Mayıs fiyatı: 634.900 TL 2023 Haziran fiyatı: 754.900 TL 2023 Temmuz fiyatı: 890.000 TL 2023 Ağustos fiyatı: 890.000 TL 2023 Eylül fiyatı: 890.000 TL
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