1 Milyon TL'nin altında 2 yeni SUV daha Türkiye'de

Çin’in önde gelen otomotiv üreticilerinden Shineray Group bünyesinde faaliyet gösteren İtalyan SWM markası, Türkiye pazarına iki yeni benzinli SUV modeliyle giriş yaptı. Türkiye’de Atmo Grubu tarafından temsil edilen marka, 1.5 litre benzinli motorla donatılan G01 ve G01F modellerinin satışına başladı. İtalyan tasarım mükemmelliğini yansıtan çizgileri ve segmentinin sınırlarını zorlayan boyutlarıyla dikkat çeken C-SUV segmentinde yer alan modeller hem aile odaklı müşterilerin hem de dinamik bir sürüş beklentisi içerisindeki tüketicilerin ihtiyaçlarına yanıt verecek özelliklere sahip. Moda ve tasarımın başkenti Milano’daki SWM tasarım stüdyolarında tasarlanan G01 ve G01F modelleri, sofistike ve zarif İtalyan tasarımını Alman mühendisliğiyle bir arada sunuyor. Pratik birer SUV olmalarının yanı sıra sportif ve dinamik sürüş karakterleriyle de öne çıkan G01 ve G01F, SWM Ar-Ge merkezi ve İtalyan Araştırma Enstitüsü ile iş birliği içinde ünlü markaların teknolojileri kullanılarak geliştirilen yüksek verimliğe ve üstün performansa sahip 1.5T motorlarıyla öne çıkıyor. Kalitesi AB pazarlarındaki müşteriler tarafından kanıtlanmış olan SWM modelleri, Türkiye pazarı için, uzatılmış 5 yıl veya 150 bin kilometre garanti ile satışa sunuluyor.