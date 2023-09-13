1 milyon TL'nin altındaki Egea Limited ve Cross Limited satışta

FIAT Egea’nın Limited özel serisi satışa sunuldu. Sedan ve Cross gövde tiplerinde tercih edilebilecek ve ürün gamının en üst donanım seviyesini temsil edecek Limited özel serisi, Egea’nın zengin donanım ve teknolojik özelliklerine ek olarak yeni tasarım detaylarıyla da göz dolduracak.