1 milyon TL'nin altındaki Egea Limited ve Cross Limited satışta
7 yıldır Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili olan Egea’nın, ürün gamının en üstünde konumlandırılan yeni versiyonu “Limited” satışa sunuldu.
FIAT Egea’nın Limited özel serisi satışa sunuldu. Sedan ve Cross gövde tiplerinde tercih edilebilecek ve ürün gamının en üst donanım seviyesini temsil edecek Limited özel serisi, Egea’nın zengin donanım ve teknolojik özelliklerine ek olarak yeni tasarım detaylarıyla da göz dolduracak.
Tofaş'ta geliştirilip üretilerek dünya pazarlarına sunulan ve 2015 yılından bu yana ‘Türkiye'nin En Çok Tercih Edilen Otomobili’ olan Egea, yeni versiyonlarıyla başarısını taçlandıracak.
FIAT Egea’nın segmentindeki liderliğini sürdüren Cross gövde tipinin dış tasarımında, Limited özel seri versiyonunda sportif görünümü destekleyen 17’’ alaşım jantlar, özel çizgi tasarım ayna kapakları ve tavan rayları yer alırken, özel limited logosu ve yeni lansman rengi “Orman Yeşili” dikkat çekiyor.
İç tasarımında ise kahverengi “eco-leather” koltuklar ve kapı panelleri özgün görünümleriyle fark yaratıyor. Kahverengi ön konsol çıtası, koltuklar ile uyumlu bir estetik ortaya koyarken, Egea Limited’ın stilini de tamamlıyor.