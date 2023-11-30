10 dakika şarjla 500 km menzilli elektrikli otomobil Türkiye'ye geliyor

AR-GE tarafında çok ciddi çalışmalar yürüten Skywell, yeni nesil araçlarına bir yenisini daha ekledi. 10 dakikalık şarj ile 500 km’ye yakın menzil sunan ve sedan formunda olan Skywell Skyhome EV, gizli kapı kolları, elektronik dikiz aynaları ve rüzgâra karşı dirençli büyük çaplı jantlarıyla, aerodinamik verimliliğe katkı sağlıyor. Yeni model, parmak izi algılama, kapı açmak için yüz tanıma, cep telefonu kontrolü gibi benzersiz çözümlerle de ileri teknolojisini ortaya koyuyor.