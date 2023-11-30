10 dakika şarjla 500 km menzilli elektrikli otomobil Türkiye'ye geliyor
Ulu Motor ile Türkiye, Doğu Avrupa ve Balkanlar’da gücünü artıran Skywell, tavana entegre edilen ekran ve ayak masajı özellikleriyle dikkat çekip, 10 dakikalık şarjla 500 km menzil sunan yeni Skyhome EV modelini tanıttı.
AR-GE tarafında çok ciddi çalışmalar yürüten Skywell, yeni nesil araçlarına bir yenisini daha ekledi. 10 dakikalık şarj ile 500 km’ye yakın menzil sunan ve sedan formunda olan Skywell Skyhome EV, gizli kapı kolları, elektronik dikiz aynaları ve rüzgâra karşı dirençli büyük çaplı jantlarıyla, aerodinamik verimliliğe katkı sağlıyor. Yeni model, parmak izi algılama, kapı açmak için yüz tanıma, cep telefonu kontrolü gibi benzersiz çözümlerle de ileri teknolojisini ortaya koyuyor.
Tavana entegre ettiği televizyon sayesinde ev konforunu yaşatacak olan Skywell Skyhome EV, 21 hoparlörlü ses sistemiyle benzersiz bir kabin içi deneyim vaat ediyor. Kapılarda, direksiyonda ve hoparlörlerde kullanılan ortam aydınlatmaları iç mekâna hareket ve modernlik katıyor.
Güç elektroniğinde çağı yakalayan Sykwell, tasarım tarafında batı ve Çin klasmanına yaklaşırken, Skywell Skyhome modeliyle, tek veya çift motorlu dört tekerlekten çekişli olmak üzere iki farklı versiyon halinde görücüye çıktı.
2025 yılında satışa sunulması beklenen araçla birlikte Sykwell, Türkiye’de hedeflediği ivmeyi yakalayarak model sayısını artırmayı hedeflerken Avrupa’da güçlü kalmayı sürdürmeyi amaçlıyor.