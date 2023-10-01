100 araçlık Klasik Otomobil Sergisi kapılarını açtı

“KLASİK OTOMOBİLLER ÖZEL BİR TUTKUYU HEP BİRLİKTE YAŞATIYOR”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise klasik araçların sadece teknolojik hatıralar değil, kendilerine özgü tasarımları, estetik çekicilikleri ve döneminin teknolojisinin müthiş birer örneği olduğuna vurgu yaptı. Bu dünyanın, bir tutkunun, bir yaşam tarzının ve hatta bir kimliğin ifadesi olduğunun altını çizen Başkan Kavuş, “Klasik otomobillerin büyüsü sadece dış görünüşleriyle sınırlı değil. Her birinin ayrı bir hikayesi var her biri ayrı bir dönemi ve hatta bir kültürü temsil ediyor. Klasik otomobiller, bizi sadece bir yerden başka bir yere götürmüyor, bir zaman makinesi gibi geçmişe yolculuk ettiriyor. Meram Belediyesi tarafından bu yıl ikincisini düzenlediğimiz sergi, bizim için de; ‘Bir tutkuyu birlikte yaşamak' anlamı taşıyor. Bu etkinlik sayesinde sizler eserlerinizi sergileme fırsatı yakalarken bizler de maziye nostaljik bir yolculuk yapıyor, geçmişi anımsıyoruz.” ifadelerini kullandı.