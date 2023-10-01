100 araçlık Klasik Otomobil Sergisi kapılarını açtı
Konya'da ''Klasik Otomobil Sergisi'' kapılarını açtı. Sergide bulunan birbirinden değerli yaklaşık 100 araç ziyaretçilerini bekliyor.
Meram İlçe Belediyesi ile Konya Klasik Otomobilciler Derneği tarafından organize edilen tutkunlarının heyecanla beklediği ‘Klasik Otomobil Sergisi' Meram Belediyesi 80 Binde Devr-i Alem Parkı otoparkında açıldı. Otomobil, traktör ve motosikletlerden oluşan yaklaşık yüz araçlık sergi renkli görüntülere sahne oldu.
Klasik tutkunlarına 3 gün boyunca devri klasik ve devri nostalji yaşatacaklarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Muammer Deveci, klasik otomobil sevdasının maddi bir tutku olmadığını belirterek, “Bu sevgi, imkansızlıklar içinde bilgisayar ya da takım tezgahı olmadan ortaya konan gayret, azim, düşünce, emek ve göz nuruna duyulan saygının bir ifadesidir” diye konuştu.
Ayrıca ‘tarihin tekerrürden ibaret olduğunu' hatırlatan Deveci, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Geçmişini bilmeyen geleceğini yönlendiremez. Burada üç gün boyunca gençlerimizi ve hemşehrilerimizi geçmişe bir yolculuğa çıkarıp, geçmişi tanıtarak onlara gelecekle ilgili bir yön verirsek bu bize en büyük kazanç olacaktır. Otomotiv sektörünün ve tarımın kalbi olan Konya'da klasik otomobillerin ve traktörlerin sergilenmesi de oldukça anlamlıdır. Tüm bu güzellikleri insanımızla buluşturan Başkan Mustafa Kavuş'a şükranlarımı sunuyorum.”
“KLASİK OTOMOBİLLER ÖZEL BİR TUTKUYU HEP BİRLİKTE YAŞATIYOR”
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise klasik araçların sadece teknolojik hatıralar değil, kendilerine özgü tasarımları, estetik çekicilikleri ve döneminin teknolojisinin müthiş birer örneği olduğuna vurgu yaptı. Bu dünyanın, bir tutkunun, bir yaşam tarzının ve hatta bir kimliğin ifadesi olduğunun altını çizen Başkan Kavuş, “Klasik otomobillerin büyüsü sadece dış görünüşleriyle sınırlı değil. Her birinin ayrı bir hikayesi var her biri ayrı bir dönemi ve hatta bir kültürü temsil ediyor. Klasik otomobiller, bizi sadece bir yerden başka bir yere götürmüyor, bir zaman makinesi gibi geçmişe yolculuk ettiriyor. Meram Belediyesi tarafından bu yıl ikincisini düzenlediğimiz sergi, bizim için de; ‘Bir tutkuyu birlikte yaşamak' anlamı taşıyor. Bu etkinlik sayesinde sizler eserlerinizi sergileme fırsatı yakalarken bizler de maziye nostaljik bir yolculuk yapıyor, geçmişi anımsıyoruz.” ifadelerini kullandı.