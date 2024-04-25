1,3 milyon TL'ye satın aldığı sıfır km araç hasarlı çıktı
Yine bir sıfır km ayıbı daha... Manisa'da 1 milyon 300 bin TL ödeyerek "sıfır km" bir araç satın alan vatandaş, aracı ekspertize götürünce hayatının şokunu yaşadı.
Kaynak: İHA
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Manisa’nın Salihli ilçesinde ikamet eden F.V. (41), birikimleri ile Peugeot marka 308 model sıfır kilometre araç almaya karar verdi.
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Aradığı aracı Muğla’da bulan F.V., kendi imkanlarıyla Peugeot Bayisi'ne gitti.
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Aracını Şubat ayında teslim alan F.V., belli gün sonra arkadaşının aracında boya olduğunu söylemesi üzerine, aracını ekspertize götürdü.
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