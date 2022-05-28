15 kişi 9 bin saatte yaptı! LEGO'nun gerçek boyutlu Lamborghini modeli İstanbul'da
LEGO Group ve Lamborghini iş birliğiyle ortaya çıkan gerçek boyutlu Lamborghini Sian FKP 37 model aracı İstanbul'da büyük ilgi gördü.
LEGO Group ve Lamborghini iş birliğiyle ortaya çıkan gerçek boyutlu Lamborghini Sian FKP 37 model aracın Türkiye tanıtımı, İstanbul'dae gerçekleştirildi.
12 Haziran'a kadar İstanbul'da sergilenecek olan araca ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.
'Aracı buraya getirebilmekten çok mutluyuz'
LEGO Türkiye, Yunanistan ve İsrail Pazarlama Direktörü Tuna Canatar, aracın tanıtımında yaptığı konuşmada, söz konusu aracın Çekya, Polonya, Danimarka ve Dubai olmak üzere bugüne kadar dört farklı ülkede sergilendiğini dile getirdi.
Türkiye'nin aracın sergilendiği beşinci ülke olduğunu belirten Canatar, "Aracı buraya getirebilmekten çok mutluyuz. Tüm insanların eğlenebildiği, keyif aldığı bir marka olmak bizim için çok önemli ve tabii ki oradaki ilgi alanlarına ulaşmaya çalışıyoruz. Bu araç da bunlardan en önemlisi. LEGO olarak araç kategorisinde farklı ürünlerimiz var. Lamborghini modeli de bunlardan bir tanesi olduğu için Türkiye'deki LEGO severlerle buluşturmak istedik." dedi.