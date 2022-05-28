15 kişi 9 bin saatte yaptı! LEGO'nun gerçek boyutlu Lamborghini modeli İstanbul'da

Türkiye'nin aracın sergilendiği beşinci ülke olduğunu belirten Canatar, "Aracı buraya getirebilmekten çok mutluyuz. Tüm insanların eğlenebildiği, keyif aldığı bir marka olmak bizim için çok önemli ve tabii ki oradaki ilgi alanlarına ulaşmaya çalışıyoruz. Bu araç da bunlardan en önemlisi. LEGO olarak araç kategorisinde farklı ürünlerimiz var. Lamborghini modeli de bunlardan bir tanesi olduğu için Türkiye'deki LEGO severlerle buluşturmak istedik." dedi.