150 bin km'de diye satın almıştı, gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
İstanbul'da yaşayan bir kişi, internette görüp aldığı ve 150 bin kilometrede olduğunu sandığı arabayla ilgili gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı.
İstanbul'da bir kişi, internette 150 bin kilometrede olduğunu gördüğü bir aracı 187 bin TL'ye satın aldı. Mustafa Ç., aracın arızalar vermesi üzerine götürdüğü tamircide 150 bin değil, 309 bin kilometrede olduğunu öğrendi. Mustafa Ç., aynı satıcının aynı internet sitesinde aynı marka model otomobilin satışına devam ettiğini ve farklı vatandaşların da bu durumdan mağdur olabileceklerini belirtti.
İstanbul'da ikamet eden boya ustası Mustafa Ç., yıllardır birikim yaptığı 187 bin Türk lirasıyla ikinci el otomobil almak istedi. Bir internet sitesinde bütçesine göre otomobil bakan Mustafa Ç., bulduğu bir otomobili satın aldı.
Satıcı kişi tarafından belirlenen ekspertizde gerekli bakımları yapılan aracın satıcısı, Mustafa Ç.'a aracın 150 bin km olduğunu belirtti. Satıcıya güvenerek aracı satın alan Mustafa Ç., aracı satın aldıktan sonra araçta tuhaf arızalar meydana geldiğini fark etti. Bu arızaları çözmek adına sanayiye giden Mustafa Ç., aracını tekrar genel bakımdan geçirdi.
Yapılan bakımlarda aracının aslında 150 bin km değil 309 bin km olduğunu öğrenen Mustafa Ç., dolandırıldığının farkında vardı. Bunun üzerine satıcıyı telefon ile arayan Mustafa Ç.'ın aramalarına cevap veren olmadı.