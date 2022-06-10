150 bin km'de diye satın almıştı, gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı

İstanbul'da bir kişi, internette 150 bin kilometrede olduğunu gördüğü bir aracı 187 bin TL'ye satın aldı. Mustafa Ç., aracın arızalar vermesi üzerine götürdüğü tamircide 150 bin değil, 309 bin kilometrede olduğunu öğrendi. Mustafa Ç., aynı satıcının aynı internet sitesinde aynı marka model otomobilin satışına devam ettiğini ve farklı vatandaşların da bu durumdan mağdur olabileceklerini belirtti.