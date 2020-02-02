1545 TL taksitle sıfır otomobil
Sıfır otomobiller için kredi kampanyası 3 ay uzatılmıştı. İşte çekeceğiniz krediye göre ödeyeceğiniz tutarlar...
Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre, binek araçlarda 50-120 bin lira krediyi 18-36 ay vade aralığında yüzde 0.49 ile yüzde 0.69 faiz aralığından, ticari araçlarda ise 72-500 bin lira krediyi 36-60 ay vade aralığında yüzde 0.49-0.69 faizle kullanılabiliyor.
Binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota, ticari araçlarda ise Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes, GAZ düşük faizli kampanyaya katılmış duurmda.