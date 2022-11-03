174 bin TL’lik ÖTV’siz elektrikli otomobil Türkiye’de
Son dönemde artan fiyatların ardından sıfır otomobil alacak olanları zorlarken 174 bin TL'ye satılan vergi ve ÖTV’nin olmadığı sıfır elektrikli araç Türkiye'ye geldi.
Ülkemizde şu anda sıfır otomobil piyasasına göz attığımız zaman 400 bin TL altında bir otomobil bulmak neredeyse imkansız bir hale gelmiş durumda.
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2021 yılına baktığımız zaman ise şu anda 400 bin TL bandında satılan otomobiller o dönemde 200 bin TL civarında bir rakama satılıyordu.
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Yani burada da göründüğü üzere sıfır otomobil fiyatlarındaki bu artışlar tüketiciyi resmen canından bezdirmişti.
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Hem ikinci el hem de sıfır otomobil piyasasında bu olumsuz hava devam ederken bir yandan da mutlu edene gelişmeler yaşanıyor.
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