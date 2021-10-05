19 yaşındaki genç 19 yıldır garajda duran 1974 model efsaneyi hayata döndürdü!
Malatya'da yaşayan 19 yaşındaki oto tamircisi Ömer Okan Çalışkan, 19 yıldır evlerinin garajında duran Murat 124 model otomobil için 60 bin TL harcadı. ''Bu arabaya bu kadar para harcanır mı'' sözlerine aldırış etmeyen Çalışkan, yağışlı havalarda kullanmaktan çekindiği aracına gelen 90 bin liralık teklifi de geri çevirdi.
Malatya'da babasına ait iş yerinde oto tamirciliği yapan 19 yaşındaki Ömer Okan Çalışkan, babasına ait olan 1974 model Murat 124`ü 19 yıl sonra garajdan çıkararak yeniledi.
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Çalışkan, ‘bu arabaya bu kadar para harcanır mı' diyenleri aldırmadan aracına 60 bin TL harcadı ve Murat 124'ü fabrikadan ilk çıktığı haline döndürdü.
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Aracına yeni özellikler de katan Çalışkan, aracına ''sunroof'' olarak bilenen açılır tavan yaptırarak modifiye ettirdi.
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Kırmızı rengiyle dikkatleri üzerine çeken aracı yağışlı havalarda bile kullanmayan Çalışkan, bir çok kişiden ise aracı satması için teklif aldı.
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