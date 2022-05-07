1973 model Volkswagen'e 250 bin TL harcayıp yeniledi
Hatay'da yaşayan Volkan Ateş, 18 yıl önce sattığı 1973 model Volkswagen aracını yeniden satın alıp 250 bin lira harcayarak orijinal parçalarıyla yeni bir görünüme kavuşturdu.
Hatay'da yaşayan Volkan Ateş, çocukluk hayali olan 1973 model vosvosunu, değerinin 10 katı para harcayarak yeniledi.
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Antakya'da bir sigorta acentesinin sahibi olan 37 yaşındaki Ateş, çocukluk yaşlarından itibaren Türkiye'de "vosvos" ve "kaplumbağa" olarak tanınan Volkswagen Beetle model otomobillere ilgi duymaya başladı.
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Lise döneminde 1973 model vosvos araç satın alan Ateş, kısa bir süre bindiği sarı renkli aracını 18 yıl önce ekonomik sıkıntılar nedeniyle satmak zorunda kaldı.
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Bu sürede arabası aklından hiç çıkmayan Ateş, sattıktan 5 yıl sonra fiyatının iki katına aracını geri alarak yenilemeye karar verdi.
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