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  4. 18 yıl önce satmıştı! 1973 model efsanesini geri alıp baştan yarattı

1973 model Volkswagen'e 250 bin TL harcayıp yeniledi

Hatay'da yaşayan Volkan Ateş, 18 yıl önce sattığı 1973 model Volkswagen aracını yeniden satın alıp 250 bin lira harcayarak orijinal parçalarıyla yeni bir görünüme kavuşturdu.

1973 model Volkswagen'e 250 bin TL harcayıp yeniledi - Resim: 1

Hatay'da yaşayan Volkan Ateş, çocukluk hayali olan 1973 model vosvosunu, değerinin 10 katı para harcayarak yeniledi.

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1973 model Volkswagen'e 250 bin TL harcayıp yeniledi - Resim: 2

Antakya'da bir sigorta acentesinin sahibi olan 37 yaşındaki Ateş, çocukluk yaşlarından itibaren Türkiye'de "vosvos" ve "kaplumbağa" olarak tanınan Volkswagen Beetle model otomobillere ilgi duymaya başladı.

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1973 model Volkswagen'e 250 bin TL harcayıp yeniledi - Resim: 3

Lise döneminde 1973 model vosvos araç satın alan Ateş, kısa bir süre bindiği sarı renkli aracını 18 yıl önce ekonomik sıkıntılar nedeniyle satmak zorunda kaldı.

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1973 model Volkswagen'e 250 bin TL harcayıp yeniledi - Resim: 4

Bu sürede arabası aklından hiç çıkmayan Ateş, sattıktan 5 yıl sonra fiyatının iki katına aracını geri alarak yenilemeye karar verdi.

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