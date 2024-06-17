1973 model yerli efsane İstanbul'da... Gören tekrar tekrar baktı

18 Mayıs’ta Pekin’de başlayan 8’inci Pekin-Paris Klâsik Otomobil Rallisi’nde dünyanın farklı ülkelerinden toplam 110 ekip, 36 gün sürecek bir yolculuğa başladı. Toplam 8 ülkeden geçecek olan ralli dün rotasını Türkiye’ye çevirdi. Yaklaşık 14 bin 500 kilometrenin ardından 23 Haziran’da Paris’te son bulacak yarışmaya baba oğul Ali Eriç (65) ve Alican Eriç (34) de katıldı. Baba oğul yarışmaya 1973-75 yılları arasında sadece 176 adet üretilen iki kişilik Anadol STC-16 ile katıldı. Aracın pilotluğunu Alican Eriç'in yaptığı yarışmada Baba Ali Eriç ise co-pilot koltuğunda oturuyor.