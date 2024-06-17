1973 model yerli efsane İstanbul'da... Gören tekrar tekrar baktı
Pekin-Paris Klasik Otomobil Rallisi'ne 1973 model Anadol STC-16 ile katılan baba-oğul İstanbul'a ulaştı.
Bu yıl 8’ncisi düzenlenen Pekin-Paris Klasik Otomobil Rallisi 18 Mayıs’ta Çin’in başkenti Pekin’de start verdi. 3 yılda bir düzenlenen ve bu yıl ikinci kez rotası Türkiye’den geçen yarışmaya 1973 model Anadol STC-16 ile katılan baba-oğul Ali Eriç (65) ve Alican Eriç (34) zorlu yolculuklarında 29’uncu günü geride bıraktı ve dün İstanbul rotasına ulaştı.
Çin ve Kazakistan yolculuklarında coğrafi koşulların zorluğu nedeniyle birtakım teknik aksaklıklar yaşadıklarını ifade eden Ali Eriç, “Çin’de arka amortisörlerimiz patladı. Daha sonra Kazakistan’da bir kapak contası problemi yaşadık. Sonuçta bütün bu aksaklıkları halledip buraya kadar geldik. Ülkede olduğumuz için mutluyuz. Türk arabasıyla yarıştığımız için çok ilgi görüyoruz” dedi.
18 Mayıs’ta Pekin’de başlayan 8’inci Pekin-Paris Klâsik Otomobil Rallisi’nde dünyanın farklı ülkelerinden toplam 110 ekip, 36 gün sürecek bir yolculuğa başladı. Toplam 8 ülkeden geçecek olan ralli dün rotasını Türkiye’ye çevirdi. Yaklaşık 14 bin 500 kilometrenin ardından 23 Haziran’da Paris’te son bulacak yarışmaya baba oğul Ali Eriç (65) ve Alican Eriç (34) de katıldı. Baba oğul yarışmaya 1973-75 yılları arasında sadece 176 adet üretilen iki kişilik Anadol STC-16 ile katıldı. Aracın pilotluğunu Alican Eriç'in yaptığı yarışmada Baba Ali Eriç ise co-pilot koltuğunda oturuyor.
Türk tasarımcılar tarafından tasarlanıp seri olarak üretilmiş ilk ve tek Türk spor otomobili olma özelliğini koruyan 1973 model Anadol STC-16 ile yolculuğuna devam eden baba oğul, yarışın 9’uncu gününde henüz Çin sınırları içerisindeyken ‘regularity’ etabından önce aracın arka sol amortisörünü patlattı.