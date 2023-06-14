1989 model hurda minibüsü ''Çiçek Abbas''ın minibüsüne çevirdi

“Dizideki gerçek minibüs mü? diye soruyorlar”

Aracı filmdekine olabildiğince benzetmeye çalıştığını ve insanlardan güzel karşılıklar aldığını kaydeden Demirtaş, “Fildeki gerçek minibüs olup olmadığını soruyorlar, çok ilgi çekiyor. Zaten babamdan kalan bir hastalıktı, kapımda 2 aracım daha var ama onları kullanmıyorum. Yeşilçam filmlerini çok seviyorum ama Çiçek Abbas filmini belki 100 defa izlemişimdir hiçbirinde sıkılmıyorum. Aracı satın almak isteyenler de oldu ama satmadım, satmayı da düşünmüyorum. Bir tane kız çocuğum var, o bu arabayı çok seviyor o nedenle duracak” ifadelerine yer verdi.