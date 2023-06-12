2. el otoda fiyatlar coştu! Ev alamayanlar oraya koştu

“EV ALAMAYANLAR İKİNCİ EL OTOMOBİL ALIYOR"

Pazarda otomobil satan Reşat Melekoğlu, bayramdan sonra fiyatların yükselmeye devam edeceğini ifade ederek, “Seçimden sonra fiyatlar yaklaşık yüzde 15 arttı. Zaten iki senedir fiyatlar artıyor. 15 yıllık bir esnaf olarak şunu söyleyebilirim. Fiyatlar durmayacak çünkü kur yükseldiği zaman otomatikman ikinci ele yansıyor. Sıfır otomobiller yükseldikçe ikinci el otomobiller de yükseliyor. Eskiden insan ev alabiliyordu, bugün ev alamayanlar otomatikman ikinci el otomobil alıyor. 'Aracım kapıda olsun hem bineyim hem de fiyatı yükseliyor' diye düşünüyorlar. Para kazanıyoruz ama sermayemiz eriyor. Her hafta fiyatlar yükseliyor, etiketleri değiştiriyoruz. Sattığımızın üzerine koyamıyoruz, eskiden otomobil satarken mutlu olurduk şimdi müşteri geldiği zaman satalım mı satmayalım mı diye tedirgin oluyoruz. Bayramdan sonra fiyatlar yükselmeye devam edecek. Bugün 500 bin liradan aşağı binecek otomobil kalmadı, bence bir yasa çıkması lazım. Bir düzenleme yapılmalı. Ramazan Bayramı'nda sattığımız 1 milyon 100 bin liraya sattığımız otomobil şu an 1 milyon 300 bin lira civarına yükseldi" diye konuştu.