2. el piyasası ''stop'' etti! Fiyatlar daha da düşer mi?

"FİYATLARIN DAHA DA DÜŞMESİ GEREKİYOR"

İkinci el otomobil fiyatlarının daha da düşmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Kınık, “2023 yılının son çeyreğinden bu zamana kadar 2. el otomobil satışları tamamen durmuş vaziyette, bu durgunluk halen devam ediyor. Görüntü icabıyla 2024 yılının geri kalanında da satışlarda hareketlilik beklemiyoruz. Çünkü kredi faiz oranları yüksek olduğundan dolayı araba alım-satımı pek olmuyor. Araba piyasasında çok suni bir yükseliş olmuştu. O yükselişin peşine böyle bir durgunluk bekliyorduk. 2. el otomobil fiyatlarında ortalama yüzde 25'lik bir düşüş oldu. Araç sahipleri direniyor ama fiyatların daha da düşmesi gerekiyor. Düşüşün yüzde 40'a kadar sürmesini bekliyor. Böyle olursa 2. el otomobil piyasası da oturur. Kâr oranları normale gelecek. Eskiden her gün 10 bin TL fiyatı artan otomobiller görüyorduk, artık böyle bir şey söz konusu değil” dedi.

