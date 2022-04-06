2 milyon TL ödeyip, sıfır olarak aldığı Mercedes'i ekspere götürünce şoke oldu
Eskişehir'de piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL'yi bulan sıfır km bir Mercedes marka otomobil alan bir kişi, aracını alır almaz gittiği oto ekspertizde hayatının şokunu yaşadı.
Piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL'yi bulan lüks otomobil satın alan bir vatandaş, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine aracını oto ekspertiz kontrolüne götürdü.
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Henüz 47 kilometre yol yaptığı arabasını Eskişehir'de bulunan bir uzmana götüren talihsiz şahıs, yapılan kontrollerde hayatının şokunu yaşadı.
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Bayiden sıfır olarak satın alınan lüks otomobilin, sağ ön çamurluğunda boya tespit edildi.
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İlk başta duruma inanmayan araç sahibi, servis kontrolleriyle birlikte boyanın gerçek olduğunu anladı. Yapılan incelemelerle hatalı parçayı bulan oto ekspertizi Cihan Acar, böyle bir boyanın araçta yaklaşık 50-100 bin TL arasında değer kaybına yol açabileceğini belirtti.
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